La teoria de L’Equipe su Theo Hernandez | Fonseca non l’ha punito ma il Milan vuole guadagnarci quest’estate

Pauloha lasciato in panchinaper il match trae Genoa, dopo alcuni diverbi derivati con i “senatori” del club dato l’inizio di stagione non proprio entusiasmante.non ha voluto punireescludendolo dal match contro il GenoaMa secondo quanto riportato da, non è stata una punizione per il francese:Domenica sera,ha pensato molto al suo futuro. Nel pre-partita, ha partecipato alla celebrazione dei 125 anni del, segnata dalla presenza di una moltitudine di leggende del club. Non gode ancora di questo status, ma ha comunque scritto pagine importanti nelle ultime stagioni. Durante la partita contro il Genoa è rimasto in panchina senza nemmeno scaldarsi nel secondo tempo; ha osservato un’entusiasmante prestazione del suo sostituto, Alex Jimenez, spagnolo di 19 anni.