Lanazione.it - La forza delle donne di Puccini: "Porto l’opera a chi non la conosce"

Leggi su Lanazione.it

Mimì, Musetta, Tosca, Turandot, Cio-Cio-San, ossia leopere di Giacomosono persone vere che provano a scegliere sapendo di poter sbagliare, che pagano i propri errori perché sanno che è nel destino fare i conti con il proprio vissuto. Diventano reali nello spettacolo di Ilenia Mele con la regia di Nathan Stefanovitch e al pianoforte Elisabetta Sepe. Voci di, un lungo racconto di Giacomoandrà in scena il 28 dicembre alle 16 al Teatro della Pergola e a dare loro un volto, un corpo e una voce è Solena Nocentini, attrice fiorentina con una lunga esperienza teatrale, cinematografica e televisiva in Italia e in Francia, dove oggi vive e insegna. Solena Nocentini, da dove nasce questo spettacolo? "Dalla volontà di avvicinare le persone che non conosconoattraverso le protagoniste assolute dell’arte di, leche hanno riempito la sua vita.