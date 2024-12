Lanazione.it - La celebrazione del talento. Premiati i migliori sportivi

PISTOIA Una Sala Maggiore esaurita in ogni ordine di posto ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna delle benemerenze sportive da parte del Coni Pistoia. Atlete e atleti pistoiesi, dai più giovani ai master, sono statiper i risultati ottenuti da Andrea Capecchi, presidente della sezione Coni di Pistoia, in un evento che ha visto la presenza anche dell’assessore Alessandro Sabella e di Simone Cardullo, presidente regionale del Coni Toscana. Una vera e propria festa dello sport, che arriva al termine di un 2024 in cui i portacolori pistoiesi si sono messi in luce in moltissime discipline. A partire da "big" come Gabriele Rossetti, Giulia Gabbrielleschi e Filippo Macchi, assenti alla cerimonia maper i risultati ottenuti alle Olimpiadi di Parigi. Per quanto riguarda le benemerenze sportive, ampio spazio a discipline come il tiro con l’arco da caccia, per il quale hanno ricevuto il premio Paola Sacchetti, Maria Cristina Giorgetti, Giovanni Barducci, Alessia Tondini e Marco Cesari, ma anche a leggende come Paola Paoli e Giacomo Galanda (basket), Luciano Mazzoncini (tennis), Carlo Franceschi e Luciano Talini (ciclismo), Tommaso Martini (scherma) e Modesto Niccolai (pesca sportiva).