Lutto nel mondo basket.all’età di 32 anni. Illettone è stato trovato senza vita in una camera d’albergo nel centro di Mosca. Stando a quanto lascia trapelare la polizia russa, il giocatore ex Olympiakos, tra le altre, si sarebbeto. Alla base delci sarebbe il, mai realmente assimilato, con la ex moglie, la famosa cantante e attrice ucraina Anna Sedokova. A dar forza a quest’ipotesi, un messaggio trovato sul telefono che giaceva di fianco al suo corpo e che recitava: “Chiama Anna”. La coppia, sposatasi nel 2020, era reduce da un lungo periodo di crisi e aveva ufficializzato illo scorso 9 dicembre. Manon aveva maila separazione.Nel corso della sua carriera,è stato protagonista per diverse stagioni con la nazionale lettone, aggiudicandosi anche la medaglia di bronzo agli Europei U18 nel 2010.