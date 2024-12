Lopinionista.it - “Il primo giorno di un mondo nuovo”, il libro del Giubileo

Leggi su Lopinionista.it

Il buon pastore non rimane fermo ad aspettare che chi si è perso, forse, torni; il figlio prodigo prende l’iniziativa di allontanarsi per poi tornare a casa; il Buon Samaritano continua il suo viaggio solo dopo essersi preso cura di un uomo mezzo morto sul ciglio della strada. Proprio come i pellegrini, questi tre personaggi cardine del Vangelo si muovono lungo le vie del, cercano nuove strade e le percorrono. È a partire da queste storie che Vincenzo Paglia riflette sul senso ultimo dell’anno giubilare dedicato ai “pellegrini di speranza”, un momento di redenzione e salvezza che, intrecciandosi a temi di gran- de attualità, parla a credenti e non credenti. È, il suo, un invito ad affrontare il cambiamento per ritrovare la felicità, insieme.L’autoreSi è laureato in teologia, filosofia e pedagogia.