I Big di Sanremo 2025 salgono a 31 la rivelazione di Carlo Conti non potevo dire di no!

ha annunciato a sorprese un nuovo concorrente dicosì a 31 i big in gara alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di. Chi sarà?, i big diventano 31: la comunicazione diIl primo Festival dipromette sorprese ancor prima dell’inizio. A due settimane dall’annuncio dei 30 big concorrenti di2024, il conduttore ettore artistico ha fatto una comunicazione inaspettata. «I big saranno 31, è una coppia e la annuncerò domani» – ha dettodurante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà’. Si allunga così la lista dei cantanti in gara del Festival di, ma non è stato ancora svelato il nome del 31imo big in gara anche seha rivelato una succosa anticipazione: «è una coppia che mi ha presentato il brano in extremis e la presenteremo domani».