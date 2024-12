Tvzap.it - “Grande Fratello”, entrano in casa Stefania Orlando e la Grimaldi ed è subito figuraccia

News TV. Nella 18esima puntata del abbiamo visto Stefano Tediosi lasciare la e l'ingresso di tre nuovi concorrenti. Si tratta di, Eva e Maxime Mbanda. L'annuncio di queste new entry è stato fatto dal conduttore Alfonso Signorini, che ha sottolineato come due di loro,, abbiano già fatto parte in passato del Vip, dimostrando così di essere già conosciute dal pubblico. Ma quello che ha sorpreso i telespettatori è stata la reazione dei concorrenti già presenti nella, che sembrano ignorare completamente chi siano queste due donne che hanno fatto la storia del reality. in e la Al momento dell'ingresso di ed Eva, Signorini ha voluto ricordare i meriti di entrambe le donne.