Iltempo.it - Esplosione in una villetta ad Aprilia: trovata la terza vittima

Salgono a tre le vittime della devastanteavvenuta ieri pomeriggio ad, in via Apollo. Un boato improvviso, poi il fuoco e il crollo: in pochi secondi, labifamiliare è stata ridotta a un cumulo di macerie. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 17.30, sarebbe stata causata da una fuga di gas proveniente da una bombola di GPL, utilizzata per il riscaldamento domestico e collocata all'esterno dell'abitazione. Nell'incidente hanno perso la vita una donna di 73 anni e sua nipote, che avrebbe compiuto 12 anni il prossimo 23 dicembre. In serata, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un'altra donna, probabilmente un'affittuaria che viveva in una pertinenza della. Gravemente ferito il marito della 73enne e nonno della bambina. Estratto vivo dalle macerie dai soccorritori, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale “Città di” e ricoverato in prognosi riservata.