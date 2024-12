Conti e Cattelan presentano Sarà Sanremo, novità anche per i big

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 17 dic. (askanews) – “C’è un livello molto alto in gara” lo ha detto Alessandroin occasione della conferenza stampa di presentazione della serata finale di, il talent televisivo che decreterà le quattro Nuove Proposte in gara al prossimo Festival. “Vedremo che, siamo fiero di questa selezione tra i giovani attraverso il sistema delle sfide” ha detto Claudio Fasulo – Vicedirettore Intrattenimento Prime Time. La conduzioneaffidata al Direttore Artistico Carlocon Alessandro. “Considerola mia seconda casa, proprio per questo legame ho accettato di tornare su questo palco cedendo a diverse pressioni. Tenevo a separare la gara dei giovani, perchè ha tirato fuori tanti nomi importanti” ha detto Carlo. Questa serata verranno presentati i titoli delle canzoni dei 30 Big che saranno in gara all’Ariston al Festival in programma dall’11 al 15 febbraio; verrannoscelti i nomi dei quattro artisti delle Nuove proposte.