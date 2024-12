Ilrestodelcarlino.it - Casa dell’Ortolano, sarà polo turistico e ricettivo Focus su cicloturismo e sostenibilità

“Un balcone che si affaccia sulle Mura”. È lache oradotata di mini alloggi pensati prevalentemente per i cicloturisti, orti didattici, deposito e noleggio biciclette, oltre a un bistrot e un’ampia sala polivalente. Entro fine anno verranno completati tutti i lavori, anche quelli di sistemazione dell’esterno e degli arredi, e a inizio 2025 verrà pubblicata la manifestazione di interesse per individuare il futuro gestore. I due edifici recuperati nascono con valenza agricola; già nella carta topografica del 1850 infatti si evidenzia l’immobile principale con gli appezzamenti di terreno per le coltivazioni; questa corte colonica rappresenta un’anomalia all’interno del vallo delle mura storiche che con questo intervento si intende mantenere e valorizzare. Dopo essere stato ristrutturato e riqualificato lo storico complesso rurale ottocentesco, situato lungo le fortificazioni storiche meridionali di Ferrara,a tutti gli effetti la sede di un nuovoincentrato sule sullaambientale, destinato a ospitare una struttura ricettiva con 4 mini alloggi per cicloturisti e non, con tanto di pergola e spazio per pic-nic, un terrazzo con vista mura, una struttura ricettiva che ospiterà una quarantina di posti al coperto, un ascensore interno per arrivare al piano superiore, un deposito e noleggio bici e gli orti didattici, che verranno sfruttati per iniziative di valorizzazione dei prodotti gastronomici locali e con progetti educativi.