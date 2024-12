.com - Calcio e Borsa: perché per le squadre italiane è meglio non quotarsi

Leggi su .com

(Adnkronos) – “? No, grazie”. Alitaliano, la quotazione nei mercati finanziari interessa poco e non conviene. Questione di strategie e mancanze strutturali, come le difficoltà incontrate nella costruzione di stadi di proprietà, ma anche di incertezza. Quella legata ai risultati sportivi. “L’investitore diè spesso un tifoso ed è soggetto ad alta volubilità, non considerando l’aspetto finanziario in sé ma solo la passione dei colori del cuore” spiega Gian Marco Salcioli, strategist di Assiom Forex, Associazione degli operatori dei mercati finanziari. Un mix non proprio ideale. “Intanto – continua Salcioli – è necessario precisare che al momento lequotate sono Juventus e Lazio, mentre la Roma ha effettuato il delisting nel 2022. La riluttanza ad accedere direttamente al mercato borsistico deriva da una serie di fattori”.