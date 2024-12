Latuafonte.com - Beautiful anticipazioni americane: perché e come Carter e Hope prendono la Forrester

Leggi su Latuafonte.com

Cosa sta succedendo nelle puntatedi? Lesegnalano chedanno una particolare svolta alla trama della longeva soap opera. Tutto inizia quando l’avvocato deie la figlia di Brooke cominciano a mostrarsi complici e in sintonia. Lei tira il freno inizialmente, mentreconvince Steffy e Ridge a non eliminare dall’azienda la lineaFor The Future. Ridge e Steffy iniziano a farsi delle domande sull’interesse del fidato amico per la linea di. L’avvocato è convinto che Steffy abbia preso delle decisioni commerciali sbagliate, basate sui suoi sentimenti sbagliati. E da qui prende inizio l’inaspettato piano.licenziataLeggi anche:, Steffy torna da Liam? Lui incastra FinnLa svolta decisiva arriva quandoviene licenziata dallaCreations e, ormai legato a lei, cerca il suo spazio per fare una sua proposta.