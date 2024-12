Ilgiorno.it - Bancarotta fraudolenta. Quattro imprenditori finiscono in manette

Leggi su Ilgiorno.it

L’indagine ha preso il via nel dicembre del 2023 dalla relazione del curatore nell’ambito del fallimento della società Intersel, srl, dichiarata fallita dal tribunale di Bergamo il 23 luglio del 2022. Società, come è emerso dagli accertamenti, il referente era tal M.R. 50 anni, di Milano, residenza a Comazzo (Lo), diventato irreperibile, dovrebbe trovarsi in Brasile grazie all’appoggio di uno degli altri indagati. Infatti, oltre al 50enne, una sorta di rappresentante legale, ci sono altre tre persone coinvolte nell’operazione del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo che ieri mattina hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Bergamo, con misure nei confronti di otto persone, accusate di associazione per delinquere,e malversazione ai danni dello Stato.