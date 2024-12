Bergamonews.it - Bancarotta e fondi Covid dirottati in Bulgaria: carcere per 4 imprenditori, uno fuggito in Brasile

Leggi su Bergamonews.it

Treviglio. Incassavano i finanziamenti statali, quelli che servivano ad aiutare le piccole e medie imprese durante e dopo la pandemia. I soldi, però, non alimentavano l’attività dell’azienda. Al contrario: venivanoine usati per altre finalità. Tra il 2020 e il 2022, per esempio, incassarono un milione di euro.che poi spesero in Italia, utilizzando carte di credito emesse dalle banche del Paese est-europeo.Sono 8 i soggetti parte di un’impresa della Bassa Bergamasca accusati di associazione per delinquere,fraudolenta e malversazione ai danni dello Stato. Per quattro di loro è stata disposta la custodia cautelare in: si tratta di F.C., 48enne originario del Comasco e residente a Sofia (), M.P. e P.P, padre e figlia, rispettivamente 72 e 41 anni, casa a Urgnano il primo, a Romano di Lombardia la seconda.