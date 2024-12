Lortica.it - Arezzo: migliora la raccolta rifiuti con nuovi servizi e potenziamento del porta a porta

Leggi su Lortica.it

Prosegue adla riorganizzazione delo di, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana. L’obiettivo è chiaro: aumentare la percentuale didifferenziata, ottimizzare il recupero dei materiali ere la qualità deiofferti ai cittadini.“Fin dall’inizio del mandato – spiega Marco Sacchetti, assessore all’ambiente – abbiamo lavorato con il gestore per raggiungere gli obiettivi del piano regionale deie introdurrepiù moderni e funzionali, in armonia con i territori limitrofi.”Nei prossimi mesi, la riorganizzazione interesserà circa 6.500 utenze delle zone di Agazzi, Molin Bianco e dell’area industriale di via Pievan Landi. Qui sarà introdotto un sistema integrato die stradale.