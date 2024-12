Lanazione.it - Ansia e dolore dei pazienti oncologici, nasce la start up per il benessere psicologico

Firenze, 14 dicembre 2024 – Non solo rischi e dubbi etici: l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale possono dare vita a progetti capaci di migliorare concretamente la qualità della vita. Ne è un esempio Lemons in the room, unaup fiorentina che dimostra come la tecnologia possa essere uno strumento di empatia e innovazione. Fondata da quattro giovani universitari – Niccolò Berni, Alessandro Napoli, Milo Zoppini e Niccolò Cesareo-Santoro – Lemons in the room utilizza la realtà virtuale per rendere più umana e meno invasiva l’esperienza terapeutica per ie per formare i professionisti sanitari. Come è nata laup L’idea di Lemons in the room è nata circa un anno fa, quando i quattro fondatori, che si sono incontrati in ambito universitario, hanno deciso di unire le loro competenze.