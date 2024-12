Thesocialpost.it - Angela Celentano, ci sono riscontri in Italia: “Indagini in fase avanzata”

Resta aperta la pistana sulla scomparsa di, la bambina di 3 anni sparita misteriosamente il 10 agosto 1996 durante una gita sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli. L’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, ha parlato in diretta a “Mattino 4”.Leggi anche:, svolta a 28 anni dalla sua scomparsa: “C’è una notizia importante”“C’è stata una segnalazione in, noi abbiamo fatto una denuncia ed è stato aperto un procedimento. L’indagine è già in uno stato abbastanza avanzato”, ha dichiarato il legale, riferendosi all’evoluzione della nuova pista che riguarda il territoriono.Leggi anche:-Dramma sulla neve: un bambino di 7 anni finisce sotto la motoslitta della poliziaProroga di 4 mesi per la pista turcaParallelamente, il Tribunale di Napoli ha prorogato di altri 120 giorni lerelative alla cosiddetta pista turca.