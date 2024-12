Justcalcio.com - Ambiente ostile a Milano: Ibrahimovic e Furlani entrano dalla porta di servizio per proteste anti-proprietà

2024-12-17 10:31:02 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Il Milan è vicino a festeggiare il suo 125° anniversario in una situazione di tensione con i suoi tifosi. Circa 2.300 persone sono scese in piazza per protestare con striscioni e ccontro ladel club, gridando “Giocatori senza volontà né dignità, voi siete lo specchio di questa” O “Manager incompetenti, club senza ambizioni, non siete all’altezza della nostra storia“.un chiaro esempio della mancanza di unità tra la dirigenza del club e i tifosi.La protesta è stata organizzata dal gruppo Curva Sud daval luogo in cui si celebrerà il 125esimo anniversario del Milan. Una situazione che non è altro che continuità di quanto visto a San Siro dopo l’ultimo pareggio contro il Genoa.