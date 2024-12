Superguidatv.it - That Christmas, la recensione del film d’animazione natalizio

Nel piccolo villaggio inglese di Wellington-on-Sea, Babbo Natale è prossimo a consegnare i regali coadiuvato come sempre dall’inseparabile renna Dasher e con il fondamentale aiuto dell’anziano guardiano del faro locale Bill, ma nota che molti dei piccoli residenti sono alle prese con situazioni problematiche.Il piccolo Danny, arrivato da poco a scuola, fatica a integrarsi e sente la mancanza della madre, impegnata sempre al lavoro, e del padre invece assente, essendo inoltre troppo timido per dichiararsi alla coetanea Sam. Quest’ultima ha una sorella gemella assai dispettosa, Charlie, che combina un sacco di guai. Nel frattempo, l’adolescente Bernadette si ritrova a occuparsi di un gruppo di bambini quando i loro genitori restano bloccati fuori città per via di una tormenta di neve. Quel 25 dicembre sarà indimenticabile per l’intera comunità, tra rocambolesche disavventure e nuove relazioni sul nascere.