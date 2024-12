Sport.quotidiano.net - Serie a. Brescia non fa sconti e affossa Napoli. Poeta resta secondo e accorcia su Trento

Non si ferma la corsa della Pallacanestroche lascia sul fondonelle zone altissime della classifica. È il quarto successo in fila, per un match indirizzato nei primi dieci minuti di gara con 31 punti segnati grazie alle triple di Della Valle e Burnell., guidata dalle iniziative di Pangos e Totè, ha provato a rientrare, ma la Germani ha allungato sul 41-26 con i canestri di Bilan e i liberi di Rivers. Neltempo, la squadra di Peppeha mantenuto il controllo: Della Valle (nella foto), preciso sia dall’arco che ai liberi, e Ivanovic hanno risposto ai tentativi di rimonta di Bentil e Treier, chiudendo il terzo quarto sul 79-68. Nel finale, i padroni di casa hanno incrementato il margine con Burnell e una tripla di Cournooh, arrivando all’89-71 e gestendo il vantaggio.