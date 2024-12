Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz 2024: programma, orari, tv. Attesa per i due superG femminili

Leggi su Oasport.it

Con ancora negli occhi la magia di Sofia Goggia a Beaver Creek, ladelfemminile di scisi sposta nuovamente in Europa e per la precisione in Svizzera per un altro fine settimana all’insegna della velocità. In, infatti, in una storica località del Circo Bianco come St.sono indue. Ovviamente in casa Italia l’è tutta per Sofia Goggia. La bergamasca vuole subito confermarsi su un tracciato che in passato le ha riservato gioie e dolori, anche fisici come l’infortunio ad una mano. Goggia ha impressionato a Beaver Creek per la facilità con cui è rientrata in gara dopo il grave infortunio della passata stagione.Il doppio appuntamento di St., però, sarà importante anche per Federica Brignone, che va assolutamente a caccia della vittoria o del podio, anche per rilanciare le sua ambizioni nella classifica generale.