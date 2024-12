Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita 2024 in Veneto: Verona e Vicenza nella top 10 nazionale. I dati di tutte le province

Venezia, 16 dicembre– Ottimi risultati per levenete nell’annuale classificadel Sole 24 Ore: sei su sette sonotop 50 d’Italia, con unica eccezione Rovigo, che ne resta fuori per tre posizioni. La primaclassenostra Regione è, che si classifica settima, immediatamente seguita da, all’ottavo posto. Ancora una volta è il Nord a farla da padrone: la provincia più vivibile d’Italia è quella di Bergamo, seguita da Trento e Bolzano. Maglia nera per Reggio Calabria (107°), di poco superata da Napoli e Crotone.(7°)(8°) Padova (18°) Treviso (24°) Belluno (45°) Venezia (46°) Rovigo (53°) Piazza delle Erbe with the tower Torre dei Lamberti in(7°)ottiene ottimi risultati in materia di demografia e società e cultura e tempo libero.