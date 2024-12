Thesocialpost.it - Processo Grillo jr, le prove audio e video del superconsulente: le foto di nudo in posa della ragazza

Ilcontro Ciro, figlio del fondatore del M5s, e i suoi tre amici accusati di stupro di gruppo e violenza sessuale, raggiunge un punto cruciale. Lunedì 16 dicembre, al Tribunale di Tempio Pausania, verrà presentata la consulenza del tecnico informatico Mattia Epifani, incaricato dalla difesa. L’esperto discuterà un dossier basato sull‘analisi di materiale digitale, che potrebbe ribaltare le accuse.Leggi anche:, la difesa: “Silvia non era ubriaca”al centroconsulenzaLe nuove evidenze includonodipresunta vittima, scattate pochi giorni dopo la presunta violenza del luglio 2019 in Sardegna. Secondo quanto riportato da La Verità, le immagini mostrano la giovane in atteggiamenti provocanti, con autoscatti datati 30 luglio 2019, appena 13 giorni dopo i fatti denunciati.