Leva obbligatoria gli ultraortodossi avvertono Netanyahu

Il partito israeliano ultraortodosso Shas ha fatto sapere ieri di essere pronto ad abbandonare la coalizione di governo, cosa che potrebbe accadere oggi o forse domani. L’annuncio segue quello già . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Leva obbligatoria, gli ultraortodossi avvertono Netanyahu

In questa notizia si parla di: leva - obbligatoria - ultraortodossi - avvertono

Lavrov contro la Germania: «Merz come Hitler, si riarma per espandersi». A Berlino si fa largo il ritorno della leva obbligatoria - La tensione tra Russia e Germania è sempre più tangibile. Da una parte il cancelliere Friedrich Merz, tra i più forti sostenitori della causa di Kiev, che da settimane promette una intensiva campagna di riarmo per «tornare ad avere l’esercito più forte d’Europa ».

La maggioranza dei tedeschi è favorevole alla leva obbligatoria - La maggioranza dei tedeschi è favorevole alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio. Lo rileva un sondaggio dell'istituto YouGov condotto per l'agenzia di stampa tedesca Dpa: il 54% degli intervistati si è espresso a favore del ritorno al servizio militare obbligatorio nell'esercito tedesco.

Germania prima della classe, e Merz pensa alla leva obbligatoria - Si presenta al vertice Nato dell’Aja da primo della classe, con il quaderno dei compiti politici, economici e militari già svolto per tre quarti, annunciando che la Germania raggiungerà il […] The post Germania prima della classe, e Merz pensa alla leva obbligatoria first appeared on il manifesto.

Leva obbligatoria, gli ultraortodossi avvertono Netanyahu; Edizione del 16 luglio 2025.

Idf, 54 mila richiami entro luglio, pure a ultraortodossi - L'Idf prevede di inviare 54 mila ordini di leva obbligatoria entro la fine di luglio, con un piano rafforzato per l'applicazione della legge che riguarda anche gli ultraortodossi. Scrive msn.com

In Israele protesta ultraortodossi contro leva obbligatoria Idf - La protesta arriva dopo che l'Idf ha riemesso gli ordini di leva a centinaia di adolescenti ultraortodossi che non si erano presentati la prima volta che erano stati ... Riporta ansa.it