Panorama.it - Nuovi farmaci contro il colesterolo ereditario

Potrebbe essere una vera e propria svolta nella battagliala lipoproteina Lp(a) e quindiuna forma ereditaria dimolto grave e impattante, che colpisce circa un adulto su cinque aumentando notevolmente il rischio di infarti e di ictus. Si chiama Muvalaplin, è prodotto dalla casa farmaceutica statunitense Eli Lilly ed è al momento il primo e unico farmaco orale mai sviluppato per questo tipo di patologia.Mentre per combattere le lipoproteine a bassa densità, cioè il cosiddettocattivo o LDL, si utilizza infatti la terapia a base di statine, finora non esistono trattamenti per la Lp(a). Lo studio, appena presentato al meeting dell'American Heart Association in corso a Chicago, ha dimostrato che il farmaco riduce efficacemente i livelli difino al 70% utilizzando l’esame del sangue tradizionale e fino all’86% con un test altamente specifico sviluppato dalla stessa azienda.