Nasce ' Università News' nuovo progetto editoriale Adnkronos

Roma, 16 dic. (/Labitalia) - L'italiana: una galassia dalle mille sfaccettature, con notevoli punte di eccellenza ma anche zone d'ombra e vuoti da colmare. In primis, le risorse inadeguate, a cui si aggiungono - per diretta conseguenza - la tendenza ad una progressiva burocratizzazione e precarizzazione del corpo docente. Catalizzare l'attenzione sul sistema universitario e sul mondo accademico, anche alla luce di questi dati, è l'obiettivo di '', iniziativagià visibile su un canale dedicato del sito www..com. Undi ampia portata che, grazie alla produzione di contenuti giornalistici multimediali (articoli, interviste video, servizi televisivi), talk show negli studi televisividi Roma e Milano e una serie di podcast, intende far emergere il valore che gli atenei italiani rivestono come incubatori di conoscenza e crescita del Paese.