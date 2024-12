Terzotemponapoli.com - Napoli: Calaiò esalta Neres

non è solo l’alternativa a Kvara», le parole dell’ex attaccante Emanuelesulla partita di Davidcontro l’Udinese e la possibile convivenza con KvaraIn una intervista a il Mattino l’ex attaccante delha parlato di Davide della sua prestazione contro l’Udinese al posto di Kvara. Di seguito le sue parolePARTITA DIA UDINE – “Il brasiliano ha disputato una partita eccellente a Udine, molto ordinata: sapeva quando giocare semplice e quando accelerare. È stata una prestazione estremamente diligente. Tuttavia, non lo vedo come un’alternativa diretta al talento georgiano. Kvara è un giocatore straordinario, di valore assoluto. Forse quest’anno è stato un po’ incostante, ma rimane imprescindibile. Credo che senta la pressione di dover sempre alzare il livello e risolvere le partite, il che a volte lo porta a forzare un po’ troppo le giocate“.