Calciomercato.it - Milan: Maldini si prende la scena, ma altre assenze fanno rumore

Leggi su Calciomercato.it

Si parla tanto dell’ex dirigente, ma il club rossonero è finito nel mirino dei tifosi, che ormai hanno perso la pazienza di essere circondati da mediocritàSono giorni complicati per ile i suoi tifosi. Dopo lo sfogo di Paulo Fonseca, la squadra, a suo dire, ha avuto la reazione che si aspettava, ma il successo contro il Genoa non è arrivato.sila, ma(LaPresse) – Calciomercato.itLa festa per i 125 anni è stata così rovinata e tutto il Diavolo è stato contestato. I giocatori si sono presi i fischi di San Siro, ma la contestazione della Curva Sud è stata rivolta soprattutto alla proprietà e ad una società, che non stanno rispettando le promesse fatte. La classifica è sempre più agghiacciante e dall’addio dila situazione è andata man mano peggiorando.