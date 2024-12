Cultweb.it - Lo sperma dei topi ci aiuterà a capire come vivere nello spazio?

Altro che fantascienza. L’idea di colonizzare altri pianeti e di andare in giro per loè più viva che mai. Soprattutto in questi ultimi anni difficilissimi per la Terra, tra pandemie, eventi climatici estremi e disastri naturali. Ma possiamo davvero riprodurci fuori dal nostro habitat naturale? Un team di scienziati giapponesi, guidato dal professor Teruhiko Wakayama, sta esplorando questa possibilità utilizzandodi topo liofilizzato e conservato. I campioni servono afanno i mammiferi a riprodursi in un ambiente diverso. La speranza è che questa ricerca contribuisca a gettare le basi per una futura vita extraterrestre.Negli esperimenti recenti, lodi topo è stato inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e conservato in un contenitore protetto dalle radiazioni per sei anni.