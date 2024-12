Iodonna.it - L'assegno di disoccupazione attualmente viene erogato a chi viene licenziato e non a chi si dimette volontariamente. Dal 1 gennaio 2025 le cose cambieranno

Leggi su Iodonna.it

Dal 1°entrerà in vigore una importante modifica riguardante la NASPI, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, l’indennità mensile dierogata dall’INPS a chi perde inil lavoro. La modifica riguarda, questa volta, specificamente i lavoratori che si dimettonoda un lavoro a tempo indeterminato. Il lapsus di Giorgia Meloni: «Fiera del tasso difemminile, il più alto di sempre» X NASPI, come funzionaMolto spesso i dipendenti sono restii a rassegnare le dimissioni