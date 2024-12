Gamberorosso.it - La zuppa di pesce perfetta per la Vigilia con la ricetta di una delle migliori trattorie d'Italia

Leggi su Gamberorosso.it

Unadi mare ricca e robusta, che ben si presta alla proposta della cena della, per l'opulenza ma anche per la possibilità di gestire i tempi di preparazione. Il guazzetto roselano è la variante abruzzese del brodetto che dalle Marche al Molise accomuna un po' tutto il litorale adriatico, con piccole varianti lungo il percorso. Abbiamo scelto ladi Vecchia Marina, unad', premiata con i Tre Gamberi nella guida Ristoranti d'del Gambero Rosso.La Vecchia MarinaUn punto fermo sul litorale abruzzese, la Vecchia Marina è una sintesi di bontà, tradizione, cultura del mare. Il merito va a Gennaro D’Ignazio che sin da bambino ha cominciato a frequentare le cucine dei locali in cui andava a fare le stagioni, ma soprattutto i fornitori: pescatori di una volta, rispettosi del mare e dell'ecosistema che si apre di fronte a Roseto degli Abruzzi, e nell'area intorno.