La Fiorentina cerca il colpaccio | tentativo per l’ex Juventus

Lasta vivendo all’interno del rettangolo verde una stagione fin qui straordinaria.Dopo un inizio complicato in cui i risultati stentavano ad arrivare, la squadra di Raffaele Palladino ha iniziato ad ingranare inanellando una serie di risultati positivi che l’hanno portata nelle zone altissime della classifica. La squadra Viola, infatti, si trova a ridosso dei primissimi posti in classifica sia in Serie A che in Conference League. Unica nota stonata arrivata dal campo in questo inizio di stagione è l’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata per mano dell’Empoli, ma arrivata anche in un clima tutt’altro che sereno essendo stata la prima partita disputata dopo il malore di Edoardo Bove.La paura per il centrocampista scuola Roma è stato sicuramente il momento di maggiore tensione in casadi queste prime settimane del nuovo corso post Vincenzo Italiano.