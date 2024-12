Lapresse.it - Kyrgios contro Sinner, Binaghi: “Gli imbecilli servono”

Dopo le ultime dichiarazioni di Nicksu Jannik(“Se lo affronterò agli Australian Open gli scatenerò il pubblico”) interviene il presidente della Federazione italiana tennis e padel (Fitp), Angelo. “Ho detto a Jannik che serve anche avere degliche ti attacchino nella vita così come succede a lui. Sono ulteriori onori, mi preoccuperei se uno comedicesse che stiamo facendo bene. Se si incontrassero in Australia io ci sono e due risate me le farei”, ha dettoa margine della cerimonia dei Collari d’Oro a Roma.“Impossibile fare meglio del 2024”“Migliorare questo 2024 è impossibile, ora l’asticella si è alzata tantissimo. Ci sono ragazzi di 22-23 anni che il mondo ci invidia, hanno di fronte 10-15 anni di grandi successi, che capitino tutti insieme come quest’anno é difficile.