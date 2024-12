Ilrestodelcarlino.it - Incendio in una casa, evacuate nove famiglie

Bondeno (Ferrara), 16 dicembre 2024 – Unè divampato ieri poco prima delle 15, nella cucina di uno degli appartamenti del secondo piano di una palazzina di edilizia residenziale pubblica in via Torricelli a Bondeno. Fortunatamente non ci sono stati intossicati e i danni sono stati contenuti. La scintilla, per cause ancora di accertamento, è scoccata probabilmente dal piano cottura, dove una ragazzina molto giovane stava cucinando. I genitori erano al lavoro. Sul posto è arrivato il fratello. Tanto spavento per la giovane. Dai fornelli con la pentola sul fuoco, le fiamme hanno avvolto lapropagandosi rapidamente. La ragazzina ha fatto in tempo ad uscire dall’abitazione. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco da parte di uno dei vicini di, allarmato dal fumo e dall’odore acre e intenso di bruciato che si propagava nell’androne del palazzo e all’esterno, dal balcone dell’appartamento.