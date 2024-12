Quifinanza.it - Imu 2024, chi è esentato dal versamento del saldo. I casi previsti della normativa

Leggi su Quifinanza.it

Oggi, 16 dicembre, è il termine ultimo per effettuare ildelImu. Ricordiamo che non tutti i soggetti sono obbligati a passare alla cassa. L’esonero dal pagamento dell’Imu è previsto in alcuni: quando gli immobili sono stati occupati abusivamente ed è stata presentata la relativa denuncia, nulla è dovuto. O quando è stata avviata un’azione giudiziaria.Sono diverse le esenzioni Imu previste nel: tra queste ci sono anche quelle previste per gli immobili degli enti non commerciali, che vengono utilizzati in maniera esclusiva per effettuare delle attività assistenziali. O, ancora, quando vengono utilizzati per scopi previdenziali, sanitari, di ricerca scientifica, solo per fare degli esempi. Gli immobili, quando sono destinati esclusivamente a queste attività, sono considerati come strumentali, anche in assenza di esercizio.