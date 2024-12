Ilrestodelcarlino.it - I ladri tentano la fortuna in edicola. Maxi furto di ’gratta e vinci’

Assalto ai gratta e vinci, facendosi beffe dell’alto rischio di essere colti sul fatto o quanto meno venire identificati in cambio della possibilità di mettere le mani su un bottino certamente non trascendentale. In effetti ieri notte a fare da dissuasori ai, c’erano le luci che illuminavano la scena, le telecamere intorno che riprendevano, la saracinesca da spaccare e la porta da forzare. Il tutto nel cuore del tratto cittadino della via Emilia, col fortissimo rischio di essere visti da qualcuno. Eppure nemmeno questo è bastato a scongiurare l’effrazione. A una banca? No, a un’. Quella di viale Oberdan, finita nel mirino di sgraditi visitatori intorno alle 3 di domenica. I titolari del punto vendita si sono accorti di quanto recandosi come sempre al lavoro e preparandosi a offrire il loro consueto servizio alla comunità.