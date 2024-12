Calciomercato.it - I 10 difensori più ricercati dalla Serie A per il calciomercato di gennaio: ci sono delle sorprese

Ildista per incominciare e abbiamo voluto analizzare i 10 nomi deipiù in trend in queste settimane per laA: scopri l’elenco completo Milan Skriniar, tra iin hype per(LaPresse) –.itNegli ultimi anni, soprattutto in Italia, la campagna acquisti invernale ha regalato ben poche emozioni. Arrivare, però, impreparati arischia di compromettere il prosieguo del campionato ecoppe, sia nazionali che europee. Diversii club che hanno bisogno di puntellare la rosa, o di sostituire calciatori infortunati e che hanno lasciato un vuoto difficile da colmare anche con eventuali sostituti.Tra i ruoli più complessi da perfezionare c’è la difesa. La domanda da parte dei club dicentrali o esterni, è sempre più alta.