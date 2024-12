Feedpress.me - Giornali in classe, al via le domande per ottenere il rimborso degli abbonamenti: tutte le info per le scuole

Leggi su Feedpress.me

E' operativa la piattaforma per le istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado che, fino alle ore 23.59 del 10 marzo 2025, possono presentare domanda, per l’anno scolastico 2024-2025, per un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o piùa quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale..