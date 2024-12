Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo Live: Giro del mondo

Completa 3 dei 4 obiettividelper ottenere pacchetti premio! Premi non scambiabili.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!delNumero di incarichi da completare: 4Premi finale: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 1x 1500 SPTermina il 20 dicembre Gioca 3 in RivalsGioca 3 partita in RivalsPremio: 1x 78+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Gioca 3 amichevoliGioca 3 partite in Amichevoli Ultimate Team.Premio: 1x Rare Electrum Players Pack Non scambiab.Rush – Segnane 3Segna almeno 1 gol in 3 partite Rush differenti.Premio: 1x 80+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Giocane 3 in Squad BattleGioca 3 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore.Premio: 1x 82+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab.