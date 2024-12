Thesocialpost.it - Famiglia con 5 figli di cui 2 disabili sfrattata sotto le feste: “Possiamo pagare, ma nessuno ci affitta casa”

Leggi su Thesocialpost.it

Invece di vivere con gioia l’attesa del Natale, un’interaè costretta ad affrontare l’angoscia dello sfratto. Il papà, 40 anni, e la mamma, 36 anni, insieme ai loro cinqueminorenni – di cui due contà – sono da mesi alla ricerca di una nuova sistemazione. Nonostante abbiano la possibilità economica dil’affitto, non riescono a trovaredisposto adre loro una. Attualmente vivono in un appartamento in un palazzo che il proprietario ha messo in vendita. Nonostante la lettera di referenze scritta dallo stesso proprietario, il problema non si è risolto.La mamma ha dichiarato: «Ci siamo dati da fare per trovare un’altra sistemazione, ma la situazione degli affitti è tragica. Ormai quasi tuttino solo per l’estate o per periodi brevi. Abbiamo cinque, dai 17 ai 2 anni, ma non credo che il nostro problema sia la loro presenza.