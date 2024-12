Ilgiorno.it - Due incidenti, 18 persone coinvolte. All’ospedale anche tre ragazzini

Duein due ore ieri pomeriggio con 18. Il primo è accaduto a Lentate sul Seveso, su due auto c’erano 8, di cui unoin codice rosso. Il secondo è stato un tamponamento a effetto domino che verso le 16 sulla Statale 36 tra Briosco e Giussano ha vistocinque autovetture e una decina di. A Lentate il grave scontro è avvenuto alle 14.35 tra due automobili lungo via per Mariano: sono partite le richieste di soccorso e sono arrivatii vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Scontro fra una Tesla e una Opel, cui due occupanti sono rimasti imprigionati nell’auto e i vigili del fuoco li hanno estratti tagliando le portiere della vettura. Erano in condizioni abbastanza gravi ma coscienti. Illeso il conducente della Tesla.