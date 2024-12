Zon.it - Divorziati sì, ma felici: torna la DAF Night in versione natalizia a Salerno

Dopo il grande successo del primo appuntamento, il progetto DAFs (Divorced As Fucks) prosegue, sfidando gli stereotipi legati alla separazione e al divorzio durante le festività natalizie. Il prossimo evento è fissato per sabato 21 dicembre in una location segreta a, che sarà rivelata solo ai partecipanti.L’evento natalizio è pensato per chi ha affrontato una separazione o un divorzio, ma è aperto anche a chi sostiene i valori di libertà personale e rinascita. Il messaggio centrale è chiaro: vivere il Natale dopo un cambiamento di vita così importante può essere difficile, ma non significa dover affrontare solitudine e malinconia. Socializzare e divertirsi diventa una chiave per trasformare questa fase della vita in un’opportunità di crescita e leggerezza.Un Natale diverso, senza pregiudiziIl format delle DAFs si basa su valori fondamentali: essere sé stessi, non prendersi troppo sul serio e socializzare senza preconcetti.