Quotidiano.net - Daisy Osauke scambiata per ladra. La campionessa azzurra fermata al negozio Apple: “Devi pagare prima di andare”

Torino, 16 dicembre 2024 –perOyemwenosa Osakue aldi Torino. La protagonista della brutta disavventura è una discobola italiana, medaglia d'oro nel lancio del disco alle Universiadi 2019 e detentrice del record nazionale della specialità. L’atletaha raccontato, nel video sfogo postato sui social, di essere uscita ieri pomeriggio per una passeggiata nel centro città e di essersi imbattuta in uno spiacevole evento. Queste le parole disu Instagram: "Momento sfogo. Evidentemente colpa mia perché dovevo farmi gli affari miei e starmene a casa. Per una volta che esco, voglio fare un giro perché c’è anche il sole. Entro daperché mi serviva un adattatore per il telefono nuovo – continua la– vado al piano di sotto per vedere anche le cuffie