Superguidatv.it - Chiara Ferragni si separa da Fedez, ma l’albero di Natale ha il ricordo dei “Ferragnez”: il motivo

Leggi su Superguidatv.it

Il 2024 non può dirsi un anno brillante per, segnato in particolare dallazione finalizzata da. Eppure,didell’influencer custodisce unimportante del rapper, che non passa inosservato.sino: la sentenzaL’avvento divedetornare protagonista della cronaca rossa, nelle ore segnate dalla sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 12 dicembre 2024, che finalizza la suazione da. Ed è con gran dispiacere che il joint fandom degli influencer “” riceve la notizia che digli ex coniugi ormai ufficialmenteti.Ma un curioso dettaglio spunta, intanto, dai profili social dell’influencer cremonese. Si tratta di un addobbo evidente che trapela dalle foto social deldipreparato da, che è stilizzato a figura deiallo status storico e con lei include il cane Paloma,e i figli.