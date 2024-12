Quotidiano.net - ‘C'è ancora domani’ mania tutto su Paola Cortellesi, farà altri film?

Uscito nelle sale più di un anno fa, “C’èdomani” continua la sua corsa inarrestabile di successo e consensi. Era il 26 ottobre 2023 quando l’esordio alla regia di– protagonista della pellicola insieme a Valerio Mastandrea – sbarcava nei cinema italiani. Dopo essere stato presentato in anteprima comedi apertura alla Festa del Cinema di Roma, l’opera prima dell’attrice iniziava il suo lungo viaggio che ne avrebbe decretato l’acclamazione assoluta. Il successo del(uscito anche in Francia e nel Regno Unito) Ilè stato il maggior successo del 2023. In totale i biglietti venduti sono stati 5.448.552 con un incasso totale di 36.841.823 €. Nella stagione 2023/2024 si è piazzato al secondo gradino della stagione dopo ild'animazione della Pixar “Inside Out 2”.