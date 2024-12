Ilrestodelcarlino.it - Cadavere nel Po: è in avanzato stato di decomposizione

Rovigo, 16 dicembre 2024 – Dal fiume Po affiora un altro mistero. Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo che stava navigando con la sua barca nella zona estrema del Delta, vicino all’Isola dei Gabbiani, a una manciata di chilometri da Goro, ha notato galleggiare quello che gli è apparso subito come un corpo umano. Anche se l’dinon ha reso possibile capire, per ora, se possa trattarsi di un uomo o di una donna. Immediatamente, il diportista ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militari della Capitaneria di porto e carabinieri, tutti della provincia di Rovigo, competente per territorio. Anche se si tratta davvero di un’area al limite tra la provincia di Rovigo e Ferrara. Il recupero èreso estremamente difficile dal fango che ha impedito ai vigili del fuoco Isola dei Gabbiani, lambita da un lato dalle acque dolci del Po ma dall’altro da quelle salate dell’Adriatico.