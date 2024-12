Ilgiorno.it - Bergamo vince ancora. Col successo a Firenze è settima al giro di boa

supera in trasfertaper 3-1 e chiude il suo ottimone di andata inposizione con 21 punti in classifica al suo attivo. La squadra ospite parte forte, portandosi sul 12-10, grazie ai punti di Piani (foto) e Manfredini.rimane sempre incollata,sale fino al 24-22, ma Butigan e Mancini firmano il pari a quota 24 e Malual (23 punti) e Nervini mettono a terra i palloni del 26-24. Le bergamasche vanno sul 12-9 nel secondo parziale, volano sul 20-14 con la Montalvo e chiudono 25-20 con la Mlejnkova. Orobiche avanti 15-9 nel terzo set,non molla, pareggia sul 15 pari ma nel finale Montalvo piazza i due punti del 25-23. La Volleyscappa via all’inizio del quarto set, si porta sul 16-8 con la Montalvo (26 punti per lei) e conclude sul 25-17.