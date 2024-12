Thesocialpost.it - Bauli richiama il dolce di Natale dagli scaffali dei supermercati: allergeni non dichiarati

ha avviato il richiamo di un, ilProfiteroles ripieno di crema al cioccolato, a causa dell’indicazione non corretta in etichetta riguardo alla presenza di un allergene: l’arachide. Questo allergene potrebbe essere presente in piccole quantità nel prodotto. Il lotto interessato è il LT452V, con termine minimo di conservazione fissato al 30 aprile 2025.Leggi anche: Tragedia a Quartucciu: due giovani cacciatori trovati morti, indagini sulla dinamicaIl, confezionato in scatole da 820 grammi, è stato oggetto di attenzione dopo che un fornitore ha avvisatoil 10 dicembre riguardo a possibili contaminazioni con tracce di arachidi.Si consiglia a chi ha acquistato il prodotto di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. In una comunicazione diffusa ai media,ha chiarito che il richiamo è scaturito dalla segnalazione ricevuta dal fornitore.