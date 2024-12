Dilei.it - Babbo Natale: chi è davvero e cosa rappresenta per i bambini

Quando si parla di, lo scampanellio delle sue renne e il suo noto verso “ohohooh”, arrivano immediatamente nell’immaginario di grandi e: la magia diinnegabilmente fa parte della storia di tutte e tutti noi. Il vecchio signore, sulla cui età nessuno sindaca, sempre assai generoso vero le innumerevoli richieste da parte di tutti ie le bambine del mondo, ha una sua storia, anzi, come vedremo a breve, più di una.Storie più semplici o più complicate da raccontare e da spiegare aiin base alla loro età e alla loro curiosità, sino a quando arriva quel momento in cui, sulla sua reale esistenza, cominciano ad arrivare i primi dubbi.Fonte: iStock: la sua storia: chi è e da dove vieneLa storia, Santa Claus, è molto antica ed in parte si rifa’ a fantasiose leggende ma anche ad un personaggio realmente esistito.