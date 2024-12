Bergamonews.it - Atalanta, Lookman eletto miglior giocatore africano del 2024. Percassi miglior presidente europeo

La tripletta di Dublino lo aveva già proiettato nella storia dell’, ma Ademolanon ha ancora finito. Questa sera a Marrakech il numero 11 nerazzurro ha vinto il pallone d’oro.Il classe 1997 ha battuto in finale Sehrou Guirassy (Guinea, Stoccarda/Dortmund), Achraf Hakimi (Marocco, PSG), Ronwen Williams (Sud Africa, Mamelodi Sundowns) e Simon Adingra (Costa d’Avorio, Brighton) portandosi a casa meritatamente il premio.Già 14° nella graduatoria mondiale del Pallone d’Oro assegnato a ottobre da France Football, è il primodi sempre dell’a riuscire a portarsi a casa un riconoscimento così importante a livello continentale.“Voglio ringraziare i presidenti, gli allenatori, i club, i tifosi per il supporto che mi hanno dato. Per me questo premio è una benedizione, per me, per la famiglia, per la mia nazionale: essere riconosciuti comeè qualcosa di incredibile, sono molto orgoglioso.